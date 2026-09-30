Inician exámenes gratis en Durango para detectar cáncer de mama y cervicouterino | Horarios

Desde la mañana del miércoles comenzaron los exámenes gratuitos para la detección de cáncer de mama y cervicouterino en Paseo Constitución, a un costado de la Plaza de Armas, donde fueron instaladas dos unidades móviles que ofrecerán estos servicios durante octubre.

Juan Manuel Carrillo, responsable del Programa de Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud de Durango, señaló que octubre es considerado el Mes Rosa, debido a que se dedica a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Sin embargo, este año también se incorporarán acciones para prevenir y detectar el cáncer cervicouterino, por lo que se sumará el color turquesa a las actividades de concientización.

Las dos unidades móviles se instalaron en el lugar habitual de cada año, a un costado de la Plaza de Armas , donde realizarán mastografías diariamente, de las nueve de la mañana a las dos de la tarde.

En caso de que la demanda de atención sea mayor, se habilitará un segundo turno, de las dos y media de la tarde a las ocho de la noche.

El funcionario hizo un llamado a las mujeres que acudan a realizarse alguno de estos estudios para que eviten utilizar desodorante, perfume o crema corporal antes de la exploración, además de llevar, de ser posible, los resultados de sus estudios preventivos del año anterior como referencia.

“Todos los que vengan a realizarse uno o los dos estudios, venir sin desodorante y crema y si tienen el examen preventivo de hace un año, que lo lleven como parámetro”, señaló Juan Manuel Carrillo.