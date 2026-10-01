Iniciarán multas por exceso de velocidad

El siglo de durango

En el municipio de Durango se anunció que a partir de octubre de 2026 se van a comenzar a aplicar multas a quienes no respeten los limites de velocidad marcados para cada zona de la ciudad, por lo que también se hicieron mejoras en las vialidades y se actualizaron las señalizaciones.

El objetivo, de acuerdo con las autoridades, es que se eviten los accidentes por exceso de velocidad y se respete, por ejemplo, en el Centro Histórico, la Zona 30, para circular a 30 kilometros por hora en las diferentes calles.

El regidor Diego Armando Flores Arreola comentó que la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través de la Subdirección de Vialidad, ha implementado diferentes medidas para que sea más fácil a la ciudadanía identificar los límites de velocidad y pueda respetarlos.

Expresó: "Somos responsables todos a recalcarlo, en donde efectivamente estamos todos involucrados, autoridad y ciudadanía, en el sentido de que pueda ocurrir algún accidente vial".

Comentó que se han hecho campañas de concientización del uso del límite de velocidad, aunque lamentablemente se siguen registrando accidentes en la ciudad.

Flores Arreola precisó que hay responsabilidad de todos, autoridad y ciudadanía, en el sentido de que se pueda prevenir algún accidente vial.

Sobre los recientes accidentes que se han presentado en la ciudad, con resultados en pérdidas de vida o heridos y donde algunos conductores se dan a la fuga, el regidor Alejandro Gurrola Alcaraz comentó que en todos los aspectos se tiene que respetar la ley.

"Es importantísimo que cuidemos el tema de la ley, porque no podemos estar jugando con la vida", mencionó.

Dijo que como Gobierno Municipal es necesario cuidar todo lo relevante en vialidad, y tener la ley y la mano dura, para castigar todo esto.

"Lo vuelvo a decir, la gente piensa que es un tema recaudatorio, no es un tema recaudatorio, es un tema de prevenir la vida, porque te puede pasar a ti y me puede pasar a mí el día de mañana, y es muy complicado eso".

Aseguró que las multas que se comenzarán a aplicar por no respetar los límites de velocidad no son para recaudar recursos, sino porque se pretende generar conciencia entre la población, para que no maneje con exceso de velocidad.

Ricardo Hernández / El Siglo de Durango