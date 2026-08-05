Iniciarán taller 'Solfeo para todos' en el CECOART | Fechas, horarios y costo

El Centro Estatal del Conocimiento y las Artes (CECOART) será sede del taller "Solfeo para todos", una propuesta dirigida a personas interesadas en fortalecer sus conocimientos de lectura musical y canto. La actividad será impartida por el especialista en educación musical Uriel Ortega del 6 al 8 de agosto y busca ofrecer herramientas para el aprendizaje del solfeo mediante una metodología que privilegia la experiencia auditiva y corporal antes que la memorización de conceptos.

El curso está diseñado bajo un enfoque constructivista que parte del desarrollo del oído, la afinación y el sentido de tonalidad, tomando como referencia el proceso natural con el que se adquiere la lengua materna. A lo largo de cinco sesiones, los participantes trabajarán ejercicios de improvisación, lectura melódica y rítmica, desarrollo del oído interno y estrategias para aplicar estos conocimientos a la práctica vocal e instrumental.

Uriel Ortega es egresado de la Licenciatura en Educación Musical de la Facultad de Música de la UNAM. Actualmente dirige el Coro de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Nacional, además de coordinar proyectos corales y de formación musical en distintas instituciones del país. También es autor de materiales didácticos para la enseñanza coral dentro del Programa de Orquestas de la Nueva Escuela Mexicana de la Secretaría de Educación Pública.

Las actividades se realizarán el jueves y viernes de 16:00 a 20:00 horas y el sábado de 10:00 a 13:00 horas. Ese mismo día se ofrecerá una clase abierta del coro femenil, de 18:00 a 20:00 horas, en las instalaciones del CECOART. El costo del taller es de 1,200 pesos para público en general y de 900 pesos para estudiantes.

Las personas interesadas pueden solicitar mayores informes al teléfono 6181020982 o al correo electrónico [email protected], además de realizar su registro mediante el formulario habilitado por los organizadores.