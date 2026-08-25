Innovación en Cuencamé: IA y automatización revolucionan la seguridad en la mina Velardeña 

En el municipio de Cuencamé se ubica la mina Velardeña, uno de los yacimientos extractores de zinc más importantes del país, donde anualmente se extraen 2.8 millones de toneladas de roca, de la cual solo el tres por ciento corresponde a este metal. Del mismo sitio se obtienen además plomo y cobre, aunque en proporciones menores.

Esta unidad minera genera mil 210 empleos directos y dos mil 760 indirectos , para sumar cerca de cuatro mil puestos de trabajo.

El 85 por ciento de la mano de obra directa proviene de comunidades rurales cercanas al yacimiento, mientras que el 18 por ciento corresponde a empleo femenino, cifra que se ubica por encima del promedio nacional en el sector.

Durante un recorrido por el interior del yacimiento, a 190 metros de profundidad de un total de 800, se constató la implementación de procesos de barrenación a control remoto, así como el uso de vehículos pesados operados a distancia para el acarreo de material en la zona de extracción.

Esta automatización minimiza el riesgo de accidentes laborales, al permitir que el personal permanezca a una distancia segura para intervenir únicamente en caso de fallas en la conexión remota.

La incorporación de nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial (IA) no ha significado la pérdida de plazas laborales.

Los trabajadores han sido capacitados para la operación de estos sistemas inteligentes y para responder ante eventuales fallas mecánicas o de conectividad.

De igual forma, los procesos iniciales de separación y beneficio de los minerales extraídos —zinc, plomo y cobre— se realizan mediante algoritmos de IA.

Con la operación de la mina Velardeña, el estado de Durango se consolida entre las tres entidades con mayor producción de zinc a nivel nacional.