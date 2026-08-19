Inositol y benfotiamina: ¿por qué estos suplementos están ligados al metabolismo?

¿Dos suplementos relacionados con la glucosa cumplen la misma función? No. El inositol participa en señales celulares vinculadas con la acción de la insulina, mientras que la benfotiamina es un derivado de la vitamina B1 investigado principalmente por su posible papel frente a complicaciones nerviosas asociadas con la diabetes.

Ambos aparecen en productos para el metabolismo, pero parten de problemas diferentes. El primero se ha estudiado especialmente en mujeres con síndrome de ovario poliquístico; el segundo, en personas con neuropatía diabética. Ninguno sustituye medicamentos, alimentación, actividad física ni seguimiento clínico.

Primero se entendieron sus funciones celulares

El inositol es un compuesto que el organismo puede producir y que también se encuentra en frutas, leguminosas, cereales, nueces y otros alimentos. Durante años fue agrupado informalmente con las vitaminas del complejo B, aunque no se considera una vitamina esencial porque el cuerpo puede sintetizarlo.

Existen varias formas, llamadas isómeros. Las más utilizadas en suplementos son el mioinositol y el D-quiro-inositol. Ambos intervienen como mensajeros en procesos celulares, entre ellos algunas señales relacionadas con la insulina, pero no actúan exactamente igual ni deben compararse únicamente por el número de gramos.

El inositol ganó visibilidad por su posible efecto sobre sensibilidad a la insulina, ovulación y parámetros hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Este trastorno puede acompañarse de ciclos irregulares, exceso de andrógenos, problemas de fertilidad y alteraciones metabólicas.

Del síndrome de ovario poliquístico al mercado general

Las primeras investigaciones clínicas impulsaron el uso del mioinositol como alternativa o complemento en mujeres con resistencia a la insulina. Algunos estudios observaron mejoras en insulina en ayunas, regularidad menstrual y ciertos marcadores hormonales.

Sin embargo, la evidencia no es completamente uniforme. Una revisión sistemática elaborada para las guías internacionales sobre síndrome de ovario poliquístico concluyó que el inositol podría tener efectos sensibilizadores a la insulina, pero calificó su eficacia general como incierta por la heterogeneidad y las limitaciones de los estudios.

Otras revisiones han encontrado resultados favorables en parámetros metabólicos, aunque reconocen diferencias en dosis, combinaciones y poblaciones. Una evaluación publicada en 2025 señaló que el interés por estos productos ha crecido, pero que la confianza en la evidencia disponible sigue siendo limitada.

Esto significa que puede ser una opción razonable para algunas pacientes, no una solución universal contra el aumento de peso, la infertilidad o la glucosa elevada. El diagnóstico y el tratamiento del síndrome requieren revisar síntomas, análisis, alimentación, actividad física y objetivos reproductivos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer?

El inositol suele tolerarse bien, aunque algunas personas presentan:

● Náusea o dolor abdominal.

● Gases y diarrea.

● Dolor de cabeza.

● Mareo.

● Molestias al utilizar dosis altas.

También es importante considerar medicamentos que reducen la glucosa. Aunque no siempre produce hipoglucemia por sí solo, combinar varias intervenciones puede modificar los valores y requerir vigilancia.

Después apareció la benfotiamina

La tiamina, o vitamina B1, ayuda a transformar los carbohidratos en energía y participa en el funcionamiento de los nervios. Su deficiencia puede producir alteraciones neurológicas y cardiovasculares, pero la benfotiamina no es simplemente otro nombre para la vitamina presente en los alimentos.

La benfotiamina es un derivado liposoluble de la tiamina desarrollado para mejorar su disponibilidad. Se investiga porque la glucosa elevada puede activar rutas bioquímicas relacionadas con estrés oxidativo, inflamación y daño de los nervios.

Al buscar productos que incluyan benfotiamina, conviene revisar cuántos miligramos aporta cada cápsula, si está combinada con vitaminas B6 o B12 y cuál es la cantidad total sugerida. Las fórmulas combinadas dificultan saber qué ingrediente produce cada efecto.

Su relación con la neuropatía diabética

La neuropatía periférica diabética puede causar ardor, dolor, hormigueo, pérdida de sensibilidad y debilidad, principalmente en pies y piernas. Mantener la glucosa controlada es una parte central de la prevención y el tratamiento, pero no siempre revierte el daño ya establecido.

Ensayos breves realizados a principios de los años 2000 encontraron mejoras en puntuaciones de síntomas y dolor con benfotiamina frente a placebo. Uno de ellos observó una reducción estadísticamente significativa en la puntuación de neuropatía, aunque no encontró cambios relevantes en todas las pruebas objetivas.

Otro estudio de seis semanas encontró posibles beneficios con dosis elevadas, pero sus autores señalaron que se necesitaban investigaciones adicionales para confirmar los resultados.

La evidencia reciente ha introducido más cautela. Un ensayo de 12 meses publicado en 2026 no encontró diferencias significativas frente a placebo en medidas estructurales de fibras nerviosas, función neurológica, resultados clínicos ni calidad de vida. Solo observó una tendencia no significativa en una escala de síntomas.

La lectura equilibrada es que la benfotiamina posee un mecanismo interesante y algunos resultados iniciales favorables, pero todavía no ha demostrado de manera consistente que repare los nervios o detenga la neuropatía.

Dos suplementos metabólicos que no son intercambiables

Inositol Benfotiamina Tipo de compuesto Mensajero celular producido por el organismo Derivado liposoluble de vitamina B1 Uso más estudiado Síndrome de ovario poliquístico Neuropatía diabética Objetivo habitual Sensibilidad a la insulina y función ovárica Síntomas y daño nervioso Presentaciones comunes Mioinositol y D-quiro-inositol Solo o con vitaminas B Evidencia Prometedora, pero heterogénea Mixta y todavía insuficiente Error frecuente Considerarlo un producto general para bajar de peso Creer que regenera nervios dañados

Ambos se relacionan con el metabolismo de la glucosa, pero desde rutas distintas. Utilizarlos juntos sin una indicación concreta no garantiza un efecto mayor y puede añadir costos o molestias.

Una persona con ciclos irregulares, signos de exceso de andrógenos o dificultad para embarazarse necesita una evaluación del síndrome de ovario poliquístico antes de elegir inositol. Del mismo modo, el hormigueo en los pies no siempre es neuropatía diabética: también puede relacionarse con deficiencia de B12, problemas circulatorios, compresión nerviosa, alcohol o medicamentos.

Antes de comprar conviene revisar:

● Ingrediente y forma química exactos.

● Cantidad por cápsula o medida.

● Número de porciones diarias.

● Lote, caducidad y sello.

● Datos del fabricante o importador.

● Interacciones con tratamientos actuales.

El inositol podría apoyar ciertos parámetros metabólicos y hormonales en mujeres con síndrome de ovario poliquístico; la benfotiamina sigue en estudio como complemento frente a neuropatía diabética. Antes de añadirlos, ¿no conviene definir primero qué alteración metabólica se intenta atender y cómo se medirá el resultado?