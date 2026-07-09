Insiste Estado en recortar personal

EL SIGLO DE DURANGO

Por un recorte en participaciones federales reportado por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se prevé despedir a trabajadores de diversas áreas de la administración pública estatal.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Franklin Corlay Aguilar, quien dijo que el impacto negativo de 640 millones de pesos en las participaciones federales para Durango obliga a hacer ajustes en el Gobierno.

"En nómina principalmente, esa es una carga muy pesada. Acuérdense que el año pasado se anunció un recorte de 18 por ciento, aproximadamente vamos en el orden del nueve por ciento. Si logramos llegar a ese 18 por ciento creo que las finanzas van a estar más estables. De hecho lo están, nada más que este tipo de ajustes sí nos pegan", mencionó.

Y, aunque dijo que todavía no hay una cifra exacta de trabajadores de Gobierno que podrían ser despedidos, se estima que serían más de mil.

"Es relativo, el objetivo del recorte tiene que ver con un monto de mil 200 millones de pesos en las tres grandes estructuras que tiene el Gobierno: burócratas, secretarías, salud y, en su momento, también educación", advirtió.

Por lo que, para este año, la proyección sería de aproximadamente mil 400 trabajadores, ya que no todas las plazas laborales son iguales, sino que varían dependiendo del sueldo y responsabilidad, pero no descartó que podrían ser también mandos medios y superiores.

Asimismo, recordó que en una primera instancia se redujo el número de programas estatales de 200 a 180, por lo que se seguirán disminuyendo también.

[DURANGO 3B]