Aunque la creación de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad Municipal representa una oportunidad para avanzar en la atención a este sector, reconocen que se requiere presupuesto y más recursos humanos para poder iniciar sus funciones.

El regidor Alan Espinosa de la O expresó que, desde su creación, la Dirección ha enfrentado limitaciones presupuestales y dificultades para avanzar, por lo que esperan que para 2027 se le asigne un presupuesto acorde con las responsabilidades de la dependencia.

“Una dirección de este tipo puede abonar muchísimo a la política municipal y al bienestar de las personas con discapacidad. No queremos dejarla sola; queremos ver cómo podemos contribuir”, declaró.

Dijo que, desde la Comisión de Derechos Humanos, ha expresado la importancia de construir políticas públicas que garanticen mejores condiciones de vida, acceso a servicios y participación para las personas con discapacidad, por lo que es necesario impulsar acciones que se traduzcan en resultados.

Entre los pendientes prioritarios, el regidor consideró necesario reactivar el proyecto de taxi incluyente, para facilitar los traslados de quienes requieren este servicio.

Otro de los pendientes es mejorar la infraestructura urbana para que las personas con discapacidad puedan desplazarse y acceder a otros derechos y servicios, así como avanzar hacia un transporte público más accesible.

Reiteró que fortalecer esta dependencia puede ser un paso importante hacia una ciudad más accesible e incluyente, por lo que se requiere presupuesto para dar continuidad a los programas y mejorar la movilidad, la accesibilidad y el bienestar de las personas con discapacidad.