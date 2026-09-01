'Insolvente', de Luis Ángel Torres, gana el Rally 48 en Corto 2026

Luego de que 30 equipos aceptaran el desafío de convertir una idea en una historia terminada en apenas dos días, solo tres lograron conquistar al jurado del Rally 48 en Corto 2026, una de las dinámicas más intensas del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río, celebrado el pasado fin de semana. Tras la proyección de los trabajos participantes, fueron anunciados los cortometrajes que destacaron por su propuesta narrativa, realización y creatividad dentro del límite de 48 horas.

El primer lugar fue para “Insolvente”, dirigido por Luis Ángel S. Torres, del equipo Doble A (Artistas Anónimos) , proyecto que obtuvo un premio de 40 mil pesos. El reconocimiento distinguió una producción desarrollada bajo las exigencias del rally, donde cada decisión, desde el guion hasta la edición, debía resolverse en un tiempo contrarreloj.

El segundo lugar correspondió a “No les digas que estoy vivo”, dirigido por Mairely Muro Montes, del equipo Ola Stories , que recibió 20 mil pesos. La Mención Honorífica fue para “Carnales”, dirigida por Alejandro Santillán Caballero, del equipo Canijos , cortometraje que obtuvo un premio de 10 mil pesos como reconocimiento a su propuesta cinematográfica.

UN VERDADERO DESAFÍO

El Rally 48 en Corto plantea uno de los retos más exigentes para los realizadores emergentes, el crear un cortometraje de ficción completamente terminado en un lapso de 48 horas , desde la escritura del guion y la filmación hasta la edición y la entrega final. En esta edición fueron exhibidos los 30 cortos realizados por los equipos que completaron el desafío dentro del tiempo establecido.