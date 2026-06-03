Inspectores retiran puestos abandonados de la vía pública en Durango

Al menos dos puestos abandonados por sus propietarios fueron retirados de la vía pública en Durango, luego de que inspectores municipales realizaran varios exhortos para que los retiraran y evitar que se convirtieran en focos de infección al no ser utilizados.

Uno de esos puestos se retiró de la Avenida La Salle y otro que se encontraba afuera de la Universidad Vizcaya de las Américas , ambos fueron llevados a un corralón.

En estos casos aunque muchos propietarios van a reclamar su puesto y hacen lo necesario para recuperarlo, otros ya no los reclaman, comentó Ubaldo Salazar Chávez director de Inspección Municipal.

Otros puestos que pueden ser retirados son los que cuentan con permiso para estar como semifijos , lo que significa que deben retirarse al terminar la actividad económica, pero si los dejan fijos se pueden retirar tras exhortos.

Una situación que se ha detectado por parte de Inspectores Municipales, es que algunos puestos son de adultos mayores que tienen años trabajando y se les dificulta la cuestión de quitar el mobiliario.

“Nos hemos topado con comerciantes que ya son señores o señoras mayores de edad que trabajan ese puesto de hace mucho tiempo y están solos, y a lo mejor no cuentan con algún vehículo para estar moviendo y quitando ese puesto”, expuso.

Indicó que algunos a quienes se les han levantado las actas de inspección acuden a la Comisión de Actividades Económicas para expresar su situación, y se les da un poco de tiempo para que se retiren, a modo de empatía.