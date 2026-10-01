Instalan costaleras y cierran pasos en El Pueblito por pronóstico de lluvias fuertes en Durango

La zona turística y recreativa de El Pueblito fue reforzada con costalera y cierres preventivos en calles y pasos donde históricamente se registran crecidas de agua, ante el pronóstico de lluvias.

La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango realizó la colocación de costales como medida preventiva para reducir riesgos ante un posible incremento en los niveles de agua . También se cerraron totalmente los puntos donde las corrientes pueden impedir la circulación.

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Las medidas forman parte del operativo preventivo que se mantiene por las condiciones meteorológicas. Las autoridades exhortaron a la población a respetar los cierres y evitar cruzar corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo.

También se pidió mantenerse atenta a los avisos oficiales y utilizar de manera responsable el número de emergencias 911 en caso de alguna situación de riesgo.