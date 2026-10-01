Instalan costaleras y cierran pasos en El Pueblito por pronóstico de lluvias fuertes en Durango
La zona turística y recreativa de El Pueblito fue reforzada con costalera y cierres preventivos en calles y pasos donde históricamente se registran crecidas de agua, ante el pronóstico de lluvias.
La Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango realizó la colocación de costales como medida preventiva para reducir riesgos ante un posible incremento en los niveles de agua. También se cerraron totalmente los puntos donde las corrientes pueden impedir la circulación.
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Las medidas forman parte del operativo preventivo que se mantiene por las condiciones meteorológicas. Las autoridades exhortaron a la población a respetar los cierres y evitar cruzar corrientes de agua, tanto a pie como en vehículo.
También se pidió mantenerse atenta a los avisos oficiales y utilizar de manera responsable el número de emergencias 911 en caso de alguna situación de riesgo.