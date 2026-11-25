Durango presume sus parques como pulmones urbanos, pero su estado como áreas naturales protegidas cuenta otra historia. En el área conocida como el observatorio de aves del parque Sahuatoba, una poda que debía ser moderada terminó arrasando con pastizales, arbustos y vegetación que sirven de refugio y alimento para numerosas especies.

El daño ocurre bajo la responsabilidad del organismo creado para conservar estos espacios. El Instituto de Parques del Municipio de Durango, que comenzó a operar en 2026, aún no cumple el año y ya enfrenta serios señalamientos por el deterioro del Guadiana y el Sahuatoba. El organismo no ha impedido intervenciones que comprometen el patrimonio natural que debía proteger.

De acuerdo con Oly Rojas, presidenta del Club de Observadores de Aves de Durango, un acuerdo con el Instituto y autoridades ambientales contemplaba establecer cortafuegos, podar moderadamente puntos específicos y retirar retoños de eucalipto, especie no endémica. No obstante, hace algunos días arrasaron con pastizales, arbustos y gramíneas, además de podarse mezquites que no estaban contemplados.

Esta intervención alteró el hábitat y las consecuencias no son menores. Y es que, tan solo en el parque Sahuatoba, se tienen registradas 145 especies de aves, residentes y migratorias, algunas provenientes de Alaska, Canadá y Estados Unidos. El pastizal nativo les proporciona alimento y refugio; haberlo eliminado redujo drásticamente las condiciones para que arriben y permanezcan en el lugar.

Como se recuerda, el Ayuntamiento adjudicó a Díaz Group un contrato de alrededor de 44.9 millones de pesos por siete meses para mantener áreas verdes, incluidos ambos parques. Desde junio, ambientalistas han cuestionado la experiencia técnica de la compañía para intervenir ecosistemas protegidos, pues consideran que solo es una empresa de jardinería que no está preparada para manejar un área natural protegida.

La transparencia en la contratación causó además revuelo por su costo tan oneroso, pero, sobre todo, porque el propio contrato no autoriza a la empresa a actuar al margen del programa de manejo de Áreas Naturales Protegidas. Ahí aparece la responsabilidad del director del Instituto, Rubén Salas del Campo, quien debe supervisar, corregir y detener cualquier trabajo que ponga en riesgo el ecosistema; por lo tanto, su omisión también resulta perjudicial.

Desde su creación, el organismo arrastra además cuestionamientos por duplicar funciones de Servicios Públicos y crear otra estructura burocrática para terminar subcontratando tareas básicas. Se suman denuncias por la tala de árboles en el muro verde del Guadiana. Esto evidencia una gestión incapaz de proteger los parques.

El Instituto todavía no cumple un año y ya hay razones para preguntarse si está cumpliendo su razón de existir. Los parques Guadiana y Sahuatoba no son jardines privados ni superficies disponibles para intervenciones convencionales, sino áreas naturales protegidas. Si el Ayuntamiento creó un organismo para cuidarlas, debe exigirle resultados y responsabilidades. De lo contrario, solo será una oficina más que administra contratos mientras los parques pierden aquello que los hace valiosos: su vida natural.

EN LA BALANZA.- Y ya que hablamos del tema ambiental, resulta que la empresa Fermaca, que impulsa la planta de fertilizantes Fermachem, en Lerdo, enfrenta otra controversia, ahora en el poblado Málaga, perteneciente al municipio de Durango, por un centro de datos que pretende instalar en los humedales de la zona, los cuales reciben a miles de aves migratorias, como las grullas canadienses, la cerceta colorada, la cuchara común, el ánade mexicano, la zenaida huilota, la cigüeñuela cuellinegra, la focha americana y el zarapito americano, entre otras. La instalación, sin previa consulta a los habitantes y sin estudios de impacto ambiental previos, podría alterar gravemente este frágil ecosistema, fundamental para la fauna, la biodiversidad y el equilibrio hídrico de la región. A través de firmas en el sitio Change.org, ciudadanos ya piden cancelar el proyecto. El progreso que amenaza con secar los humedales y desplazar la vida silvestre no puede llamarse desarrollo sustentable.

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