Inteligencia Civil: la capacidad estratégica que México aún no termina de construir

Cuando se habla de inteligencia en México, suele pensarse en espionaje, operaciones militares o investigaciones contra organizaciones criminales. Esa percepción es comprensible, pero incompleta. La inteligencia no es únicamente una herramienta de seguridad; es, ante todo, una función estratégica del Estado para comprender su entorno, reducir incertidumbre y anticipar riesgos antes de que se conviertan en crisis. Toda nación requiere información para decidir, pero también necesita la capacidad de transformar esa información en conocimiento útil para orientar su desarrollo. Ahí radica la importancia de la Inteligencia Civil: una función destinada a analizar fenómenos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, energéticos y geopolíticos que pueden afectar el futuro del país.

En México, la discusión pública sobre inteligencia suele concentrarse en dos ámbitos: la defensa nacional y el combate a la delincuencia. Ambos son indispensables. La inteligencia militar protege la soberanía e identifica amenazas que puedan afectar la integridad territorial o las capacidades estratégicas del país. La inteligencia de seguridad pública contribuye a prevenir delitos, localizar objetivos prioritarios y desarticular organizaciones criminales.

Sin embargo, existe una tercera dimensión frecuentemente ignorada: la Inteligencia Civil Estratégica. Su propósito no es perseguir delincuentes ni conducir operaciones tácticas, sino proporcionar una visión integral sobre los procesos de largo plazo que pueden afectar la estabilidad, la gobernabilidad, la competitividad económica, la seguridad energética, la infraestructura crítica o la posición internacional de México.

La ausencia de esta perspectiva ayuda a explicar uno de los problemas estructurales más persistentes del país: la desvinculación entre Planeación Nacional y Seguridad Nacional. Mientras la primera define objetivos de desarrollo y asignación de recursos, la segunda suele concentrarse en responder amenazas y riesgos inmediatos. Ambas funciones son esenciales, pero con frecuencia operan sin un mecanismo permanente que las articule.

La consecuencia es un régimen de gobierno que suele reaccionar más de lo que previene. En lugar de identificar tendencias emergentes y preparar respuestas oportunas, las instituciones terminan actuando cuando los problemas ya alcanzaron dimensiones críticas. Este patrón puede observarse en fenómenos tan diversos como la expansión de la violencia criminal, la infiltración del crimen organizado en gobiernos, la dependencia tecnológica del exterior, las amenazas cibernéticas, la vulnerabilidad de infraestructura estratégica o los efectos de la competencia geopolítica entre grandes potencias.

Durante las últimas dos décadas, el crecimiento de la violencia obligó al gobierno mexicano a concentrar capacidades institucionales, presupuestales y operativas en tareas de seguridad interior. Como resultado, tanto la inteligencia militar como la inteligencia de seguridad pública fortalecieron sus capacidades para enfrentar amenazas inmediatas. Sin embargo, ese proceso no fue acompañado por el desarrollo de una Inteligencia Civil con alcance estratégico.

La sustitución del CISEN por el CNI concentró esfuerzos asociados a la seguridad pública, perdiendo la inteligencia estratégica centralidad en la anticipación de riesgos políticos, económicos, tecnológicos, energéticos y geopolíticos. La urgencia operativa desplazó la visión estratégica de largo plazo. Corregir esta situación no implica restar importancia a las capacidades militares o policiales. Por el contrario, significa integrarlas dentro de una visión más amplia orientada a la protección de los intereses nacionales permanentes.

La Inteligencia Civil debe convertirse en el vínculo entre la Planeación Nacional y la Seguridad Nacional, articulando información proveniente de áreas como economía, energía, relaciones exteriores, finanzas públicas, tecnología e infraestructura estratégica.

Pero una inteligencia más fuerte también exige mayores controles democráticos. La experiencia internacional demuestra que las capacidades de inteligencia pueden ser utilizadas indebidamente cuando carecen de supervisión institucional efectiva. Por ello, cualquier fortalecimiento de la Inteligencia Civil debe acompañarse de mecanismos claros de rendición de cuentas, supervisión parlamentaria, fiscalización presupuestal y control judicial sobre aquellas actividades que puedan afectar derechos fundamentales.

La creación de una Comisión Bicameral de Inteligencia y Seguridad Nacional permitiría establecer un sistema permanente de supervisión estratégica, fortaleciendo simultáneamente la eficacia y la legitimidad de esta función del Estado.

México necesita una capacidad institucional que piense más allá de la coyuntura, que identifique riesgos antes de que se materialicen y que permita al gobierno actuar con visión de largo plazo. Esa capacidad no puede depender exclusivamente de las fuerzas armadas ni de las corporaciones policiales. Debe construirse desde una Inteligencia Civil Estratégica capaz de integrar planeación, seguridad y desarrollo nacional.

Las naciones que anticipan construyen su futuro; las que sólo reaccionan terminan administrando sus crisis. La Inteligencia Civil no es un complemento burocrático ni una herramienta de vigilancia política.

Es la capacidad que permite transformar información en dirección estratégica y garantizar que las decisiones nacionales respondan a los intereses permanentes de la Nación, y no únicamente a las urgencias del gobierno en turno.

* El autor de esta colaboración es General de División Estado Mayor y Maestro en Seguridad y Defensa Nacionales.