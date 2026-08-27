Intentan asaltar tienda con arma de fuego en el Centro de Durango

Un hombre ingresó a una tienda ubicada en la Zona Centro de la ciudad de Durango y presuntamente intentó cometer un robo utilizando un arma de fuego, aunque no logró llevarse mercancía o dinero del establecimiento.

El hecho fue comentado poco antes de las 22:00 horas del miércoles en las inmediaciones de las calles Mascareñas, cerca de la calle Laureano Roncal. De acuerdo con las versiones en el lugar, el individuo ingresó al establecimiento, sacó un arma y realizó el intento de asalto.

El presunto responsable huyó posteriormente a bordo de una motocicleta Italika de color naranja. Las autoridades recibieron las características proporcionadas por el denunciante para tratar de localizar al individuo.