Intentan extorsionar a florista con 150 mil pesos por supuesto secuestro de sus empleados en Durango

Una comerciante recibió una llamada en la que le exigieron 150 mil pesos a cambio de la supuesta liberación de dos de sus trabajadores, quienes en realidad se encontraban en la Zona Centro de Durango y fueron localizados en buen estado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la afectada fue Alejandra, de 27 años, quien este miércoles recibió un pedido de flores que fue atendido por dos jóvenes empleados, quienes acudieron a realizar la entrega a bordo de una camioneta.

Posteriormente, la comerciante comenzó a recibir llamadas de personas que aseguraban tener privados de la libertad a sus trabajadores y que se identificaron como integrantes de un grupo delictivo. Los sujetos exigieron 150 mil pesos y argumentaron que los empleados habían ingresado a una propiedad privada.

La mujer reportó los hechos a las autoridades y no realizó ningún depósito. Cerca de las 19:00 horas, los empleados fueron localizados en una privada de la Zona Centro, en buen estado. Personal de seguridad les brindó asesoría y recomendaciones para prevenir nuevos intentos de extorsión.