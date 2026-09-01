Intento de agresión a alcaldesa de Mapimí fue por problema de tipo familiar: SGG
Luego de que la alcaldesa de Mapimí, Marina de los Ángeles De Llano Marín, denunció que fue víctima de amenazas en uno de sus domicilios particulares, el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, informó que ya se comunicó con ella y está “perfectamente bien”.
“Si fue un intento de agresión que, por fortuna, no pasó a mayores y que tiene que ver con temas de tipo familiar”, indicó.
Agregó que la alcaldesa tiene su resguardo, pero no descartó que se le pudiera brindar también protección especial a través de la Secretaría de Seguridad Pública, si ella lo solicitara.
Como El Siglo de Durango informó, al hacer pública la amenaza De Llano Marín refirió que no es la primera vez, ya que hace tres años le ocurrió algo similar. Y comentó que desde hace tiempo cuenta con un esquema de seguridad personal con el fin de proteger su vida.