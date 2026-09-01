Intento de agresión a alcaldesa de Mapimí fue por problema de tipo familiar: SGG

Luego de que la alcaldesa de Mapimí, Marina de los Ángeles De Llano Marín, denunció que fue víctima de amenazas en uno de sus domicilios particulares , el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Héctor Vela Valenzuela, informó que ya se comunicó con ella y está “perfectamente bien”.

“Si fue un intento de agresión que, por fortuna, no pasó a mayores y que tiene que ver con temas de tipo familiar”, indicó.

Agregó que la alcaldesa tiene su resguardo, pero no descartó que se le pudiera brindar también protección especial a través de la Secretaría de Seguridad Pública , si ella lo solicitara.