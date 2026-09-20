Investiga la FEMDO decomiso en Guanajuato

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la carpeta de investigación sobre el centro de almacenamiento asegurado en el municipio de San José de Iturbide, Guanajuato, donde fueron incautados 59 millones de litros de combustible el pasado jueves, debido a la complejidad del caso.

Por ello y parte de los trabajos ministeriales, personal de la FEMDO lleva a cabo diversas diligencias, entre ellas el acopio de la información relativa a diversas empresas vinculadas, el análisis de documentos y entrevistas a directivos de la empresa directamente relacionada con los hechos que se investigan, con la finalidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal de la totalidad del hidrocarburo localizado en el municipio de San José de Iturbide.