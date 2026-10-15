Investigan a trabajador de parquimetros en Durango por supuesto intento de extorsión

Tras la difusión de un video en el que un usuario de parquímetros del Centro Histórico de Durango señaló a un trabajador por un presunto intento de extorsión , luego de que, debido a un apagón, no pudo realizar el pago correspondiente y el empleado presuntamente le pidió que le pagara directamente, autoridades municipales señalaron que investigarán el caso.

Al respecto, el presidente municipal, José Antonio Ochoa Rodríguez, comentó que hay cero tolerancia a la extorsión, pues no se permitirá este tipo de conductas. Sin embargo, indicó que es necesario investigar lo ocurrido antes de realizar señalamientos.

“Nosotros siempre del lado de los ciudadanos somos servidores públicos y los servidores públicos tenemos que tener una responsabilidad primero de atender y escuchar a los ciudadanos”, expresó.

Comentó que, ante cualquier controversia, se debe dar una explicación; sin embargo, cuando se trata de extorsiones o de abusar de la confianza de los ciudadanos, estas conductas no serán permitidas.

De comprobarse la extorsión, confirmó que el trabajador podría ser dado de baja, pues señaló que se debe actuar de manera tajante ante el compromiso con los ciudadanos.

SIGUEN LAS QUEJAS CONTRA BLINKAY

En cuanto a las quejas que continúan presentándose contra la empresa Blinkay, encargada del cobro de estacionamientos públicos, precisó que el servicio se encuentra en evaluación. No obstante, recordó que se trata de la empresa que ha ganado las licitaciones correspondientes.

Sobre el apagón registrado la tarde del pasado 14 de octubre en una parte del Centro Histórico, dijo que fue ocasionado por la explosión de un transformador, situación que dificultó el tránsito vehicular debido a que los semáforos dejaron de funcionar.