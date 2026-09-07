Investigan causa de incendio en papelería de la Hipódromo; amenazaba con extenderse en la cuadra: PC

El aparatoso incendio en una empresa con productos de papelería y tecnología, registrado el fin de semana en la ciudad, generó incertidumbre entre los vecinos, pues el fuego amenazaba con extenderse a otros inmuebles, aunque finalmente se pudo contener.

La Dirección Municipal de Protección Civil informó que se está revisando la documentación de la empresa para determinar si cumplía con los protocolos que debe tener en materia de Protección Civil.

El siniestro se registró en un domicilio de la colonia Hipódromo , en un edificio de tres pisos, donde comenzaron a incendiarse rápidamente el segundo y tercer nivel.

DESCONOCEN CAUSA

Gustavo Paredes Moreno, director de Protección Civil Municipal, explicó que aún se desconoce cuál sería la causa de este siniestro , ya que se registró un daño muy intenso debido a la temperatura que se alcanzó.

Apuntó que los vecinos se encontraban con mucho temor, pero afortunadamente, mediante las principales maniobras, se pudo contener el fuego y evitar que pasara del edificio.

En el lugar se encontraba material de papelería, mobiliario de oficina, equipos de computación y otros materiales altamente combustibles, como plásticos y diferentes productos propios de una venta de papelería, lo que generó una rápida propagación del fuego.

Para la atención de la emergencia, explicó que se desplazaron ocho unidades, carros cisterna y 30 elementos , además del apoyo de personal de la Cruz Roja Mexicana, que participó en las maniobras.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Para evitar siniestros, Paredes Moreno recordó que existe una normativa que se debe cumplir, ya que todos los negocios deben contar con un programa interno de Protección Civil, que incluye el análisis de riesgos internos y externos.

“De inicio se maneja la capacitación en combate a incendios, se maneja también lo que es el tema eléctrico del lugar, del inmueble, para si necesita un dictamen eléctrico, un dictamen estructural o un dictamen de gas, dependiendo de lo que tenga de las tres cosas”.

Indicó que se hace un llamado a los empresarios para que se acerquen a la dependencia y puedan cumplir con esos dictámenes y con la normativa de seguridad.

Las empresas también deben integrar brigadas, contar con rutas de evacuación y tener extintores debidamente cargados, así como acudir a agencias de reparación y recarga de extintores que estén debidamente acreditadas.