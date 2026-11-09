Investigan como feminicidio muerte de mujer localizada en calles del Huizache II

La muerte de una mujer localizada la noche del domingo en la vía pública del fraccionamiento Huizache II, en la ciudad de Durango, es investigada como un posible feminicidio, luego de que personal de la Fiscalía General del Estado de Durango detectara una herida en el pecho de la víctima, lesión que no había sido advertida durante los primeros reportes de emergencia.

La fallecida fue identificada como Liliana Angélica Pulido Mancinas, de 37 años de edad, quien fue encontrada alrededor de las 20:30 horas del domingo 8 de noviembre, al exterior de un domicilio ubicado en el Andador Chalcas, cerca de la avenida de las Tres Culturas.

Inicialmente, las autoridades recibieron el reporte de una mujer inconsciente en la vía pública, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Sin embargo, durante las diligencias efectuadas por elementos de la Unidad de Homicidios, personal de Servicios Periciales y el Ministerio Público, se detectó que el cuerpo presentaba una herida en el costado izquierdo, a la altura del pecho, situación que abrió una nueva línea de investigación sobre las circunstancias en las que perdió la vida.

La madre de la víctima informó a las autoridades que aproximadamente a las 19:30 horas había sostenido una conversación telefónica con su hija, quien le comentó que se encontraba bien y que tenía intención de salir a pasear a El Pueblito. Cerca de las 20:30 horas recibió una llamada en la que le comunicaron que Liliana estaba desmayada en el fraccionamiento Huizache II, por lo que acudió inmediatamente al lugar, donde la encontró sin responder.

Finalmente, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar la causa precisa del fallecimiento.

Mientras tanto, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer lo sucedido, establecer cómo se produjo la lesión y determinar la posible participación de terceras personas.