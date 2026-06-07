Investigan muerte de niño de 8 años tras presuntamente haber sufrido una caída en bicicleta

Autoridades ministeriales tomaron conocimiento del fallecimiento de un niño de 8 años de edad que ingresó sin signos vitales a la clínica del IMSS en el municipio de Guadalupe Victoria, la noche de este sábado.

De acuerdo con el reporte oficial, fue alrededor de las 21:00 horas cuando personal médico notificó a las corporaciones de seguridad sobre el ingreso del menor, por lo que agentes investigadores acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

El niño fue identificado con las iniciales JICM, de 8 años de edad, con domicilio en la comunidad de Emiliano Zapata, perteneciente al municipio de Cuencamé.

Según la versión proporcionada por su madre , el menor sufrió una caída de bicicleta durante la tarde del viernes y posteriormente comenzó a manifestar dolor abdominal , motivo por el cual fue llevado con un médico de su localidad.

La mujer indicó que, tras la valoración inicial, recibió orientación para continuar observando la evolución del menor. Al día siguiente, decidió buscar apoyo adicional debido a que persistían las molestias.

De acuerdo con su relato, durante la mañana del sábado el niño mostró mejoría; sin embargo, horas más tarde, mientras se encontraba en su domicilio y consumía alimentos, presentó un desvanecimiento repentino.

Ante la emergencia, sus familiares solicitaron ayuda inmediata, y con el apoyo de un vecino intentaron localizar atención médica. Al no encontrar disponible al médico de la comunidad, decidieron trasladarlo de urgencia al IMSS de Guadalupe Victoria.

A su llegada al nosocomio, personal médico realizó maniobras de atención y valoración; no obstante, se confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó la intervención de peritos especializados para el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se practicarán los estudios correspondientes que permitan establecer de manera oficial la causa del fallecimiento.