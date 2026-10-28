Investigan posible omisión de cuidados de adulta mayor hospitalizada en IMSS Durango

Una mujer mayor de edad fue ingresada al Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, donde fue diagnosticada con choque séptico y lesiones en la parte baja de la espalda, situación que generó un reporte por posible omisión de cuidados.

El ingreso fue notificado a las autoridades alrededor de las 20:30 horas del martes 27 de octubre, por lo que elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) acudieron al nosocomio para conocer las condiciones en las que se encontraba la paciente, identificada como Romana Aviña Romero, de 70 años de edad , quien tiene su domicilio en la colonia Hidalgo de esta capital.

De acuerdo con la información recabada, la adulta mayor padece enfermedad renal crónica y diabetes desde hace aproximadamente 10 años, además de presentar dificultades para caminar, alimentarse y mantener su higiene personal, por lo que requiere de la asistencia de sus familiares para realizar diversas actividades cotidianas.

Durante la entrevista con los agentes investigadores, una de sus hijas, identificada como Araceli, explicó que Romana permanece bajo el cuidado de tres de sus hijas, quienes se organizan en diferentes horarios para atenderla. Sin embargo, señaló que su madre se resistía a recibir determinados cuidados y únicamente aceptaba ser atendida por su médico particular, con quien había acudido por última vez el pasado 18 de octubre.

Fue durante la tarde del martes, aproximadamente a las 15:00 horas, cuando la mujer comenzó a quejarse de un intenso dolor en la cintura, motivo por el cual sus familiares decidieron trasladarla al consultorio de su médico particular, ubicado en la colonia Insurgentes. Tras revisarla, el especialista recomendó que fuera llevada a un hospital para recibir atención médica, por lo que posteriormente ingresó al IMSS.

En el área de urgencias, el médico en turno informó a los agentes que Romana presentaba un cuadro de choque séptico, además de llagas en la espalda baja y antecedentes de enfermedad renal crónica. Ante estas condiciones, las autoridades tomaron conocimiento del caso bajo un reporte de posible omisión de cuidados, sin que hasta el momento se haya establecido alguna responsabilidad por parte de sus familiares.