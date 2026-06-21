Investigan presunta agresión sexual contra joven en el Guadalupe; fue señalado un menor de edad

Autoridades investigan la presunta agresión cometida en agravio de una joven de 21 años de edad en un domicilio del fraccionamiento Guadalupe Victoria Infonavit de la ciudad de Durango, donde un adolescente de 16 años fue señalado como probable responsable.

El reporte se recibió alrededor de las 07:30 horas de este domingo, la reportante informó que durante la madrugada su hijo presuntamente había agredido sexualmente a su sobrina y que el adolescente contaba con medidas cautelares por un caso de violencia familiar.

Elementos de la Policía Investigadora de Delitos acudieron inicialmente al domicilio, donde fueron atendidos por otro hijo de la reportante, de 14 años de edad, quien les indicó que su madre se había trasladado a la Fiscalía General del Estado de Durango para interponer la denuncia correspondiente.

Posteriormente, los agentes se dirigieron al área de Investigación Especializada en Menores Infractores, donde ella manifestó ser tía materna de la presunta víctima, identificada con las iniciales DMTM, de 21 años de edad .

Según su declaración, la mañana del 20 de junio recibió un mensaje vía WhatsApp en el que le informaban que su hijo, de iniciales SCR, de 16 años de edad, presuntamente había realizado tocamientos a su sobrina, quien se encontraba en el domicilio cuidando a otros menores mientras ella atendía asuntos familiares relacionados con un funeral.

La mujer señaló que al llegar a la vivienda solicitó el apoyo del número de emergencias 911 y minutos después arribó personal de la Policía Municipal, que puso al adolescente a disposición de las autoridades correspondientes. La autoridad correspondiente integra la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a los protocolos de protección a víctimas y al sistema de justicia para adolescentes.