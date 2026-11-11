Investigan presunta tala ilegal en Durango; FGR asegura predio con 187 árboles

Un predio rural ubicado en la comunidad El Arenal, perteneciente al municipio de Durango, fue asegurado por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que una denuncia anónima alertara sobre posibles daños a los recursos forestales, situación que derivó en una investigación federal por la probable comisión de un delito ambiental.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, el señalamiento fue recibido a través de la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), donde se informó sobre presuntas afectaciones a la vegetación arbórea dentro de una propiedad rural, motivo por el cual el Ministerio Público Federal inició las diligencias correspondientes y solicitó una orden de cateo ante la autoridad judicial.

Una vez autorizado el procedimiento, elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron la inspección del inmueble, con apoyo de personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones encargadas de brindar seguridad perimetral durante el operativo. La investigación se desarrolla por la posible violación al artículo 418, fracción II, del Código Penal Federal, relacionado con la tala, derribo o extracción ilegal de árboles.

Como resultado de la intervención, las autoridades aseguraron el predio forestal donde se encontraban 187 árboles, quedando bajo resguardo de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Durango. Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni se precisó cuántos ejemplares presentaban daños, por lo que las investigaciones continuarán para establecer la magnitud de las afectaciones y determinar posibles responsabilidades.