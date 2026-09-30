Justicia

ABUSO SEXUAL

Investigan presunta violación de joven de 19 años en fraccionamiento Los Remedios

Tras la aresión, acudieron a la Fiscalía del Estado para interponer una denuncia.

Investigan presunta violación de joven de 19 años en fraccionamiento Los Remedios

Investigan presunta violación de joven de 19 años en fraccionamiento Los Remedios

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Una jovencita de 19 años de edad denunció haber sido víctima de una agresión sexual después de que, según su testimonio, un compañero de escuela le dio a beber un jugo tras llevarla con engaños a un lugar que dijo desconocer.

El hecho fue dado a conocer cerca de las 22:00 horas del martes en el fraccionamiento Los Remedios. De acuerdo con familiares de la afectada, la joven regresó posteriormente a su domicilio y todavía presentaba mareos y un estado de desorientación que atribuyeron a la presunta administración de alguna sustancia.

La familia informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Por su parte, personal del programa Esmeralda quedó a cargo del traslado de la joven para que recibiera los exámenes correspondientes.

Escrito en: abuso sexual investigación Durango joven, fraccionamiento, presunta, jovencita

Noticias relacionadas

TENDENCIA

+ LEÍDAS

EL SIGLO RECIENTES

+ Más leídas de Justicia

TE PUEDE INTERESAR

LECTURAS ANTERIORES

Fotografías más vistas