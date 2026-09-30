Investigan presunta violación de joven de 19 años en fraccionamiento Los Remedios
Una jovencita de 19 años de edad denunció haber sido víctima de una agresión sexual después de que, según su testimonio, un compañero de escuela le dio a beber un jugo tras llevarla con engaños a un lugar que dijo desconocer.
El hecho fue dado a conocer cerca de las 22:00 horas del martes en el fraccionamiento Los Remedios. De acuerdo con familiares de la afectada, la joven regresó posteriormente a su domicilio y todavía presentaba mareos y un estado de desorientación que atribuyeron a la presunta administración de alguna sustancia.
La familia informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia. Por su parte, personal del programa Esmeralda quedó a cargo del traslado de la joven para que recibiera los exámenes correspondientes.