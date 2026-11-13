Invita Arturo Gilio a corrida del 20 de noviembre 

La Plaza de Toros Alejandra de Durango será el escenario del mano a mano que protagonizarán el matador lagunero Arturo Gilio y el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza.

En un escenario nocturno que se caracterizará con motivo de la Revolución Mexicana y la figura de Pancho Villa, Arturo Gilio invitó a los aficionados a la tauromaquia a disfrutar el próximo viernes 20 de noviembre de la corrida en la que se lidiarán dos astados de Marrón y dos de Arroyo Zarco.

El Festejo Villista de la Revolución Mexicana se celebrará a las 20:00 horas y los boletos están disponibles en distintos puntos de venta, para lo que se perfila para la mejor corrida previo al cierre de año, de esas que crean afición y se disfrutan en familia.

En entrevista con El Siglo de Durango, Gilio invitó a los duranguenses a acudir a este evento en el que, además de compartir plaza con la máxima figura del rejoneo, el español Pablo Hermoso de Mendoza, aseguró que será una gran noche de festejo.

"Esta siendo un año muy bonito de triunfos en plazas importantes, de buenas sensaciones, crecimiento y evolución", dijo el matador lagunero.

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