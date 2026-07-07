Invitan a pasar vacaciones con talleres en la Biblioteca Central de Durango
Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Biblioteca Central Pública del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos Caballero” se presenta como una alternativa para que niñas y niños aprovechen su tiempo libre en un entorno de aprendizaje, convivencia y recreación.
Y es que a través del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, el recinto abrirá sus puertas para ofrecer una serie de talleres gratuitos dirigidos a menores de entre 6 y 12 años.
La iniciativa busca fomentar el gusto por la lectura, la imaginación y el trabajo en equipo mediante actividades diseñadas especialmente para el público infantil. Durante dos semanas, las y los participantes podrán involucrarse en dinámicas que combinan el juego, la exploración de historias y el desarrollo de habilidades creativas, convirtiendo a la biblioteca en un espacio vivo y atractivo más allá de los libros.
Entre los talleres que integran el programa se encuentran “Futbol, el juego que todos juegan”, “Preguntas al Estante” y “¿Quién teme al Lobo?, ¿Feroz?”, propuestas que buscan despertar la curiosidad de los asistentes y acercarlos a la lectura desde distintas temáticas.
Las actividades se llevarán a cabo del 20 al 31 de julio, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Biblioteca Central Pública del Estado, ubicada en calle Florida número 1145, en el Barrio del Calvario. Las personas interesadas pueden solicitar más información al teléfono 6188131436.