Invitan a pasar vacaciones con talleres en la Biblioteca Central de Durango

Con el inicio del periodo vacacional de verano, la Biblioteca Central Pública del Estado “Lic. José Ignacio Gallegos Caballero” se presenta como una alternativa para que niñas y niños aprovechen su tiempo libre en un entorno de aprendizaje, convivencia y recreación.

Y es que a través del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, el recinto abrirá sus puertas para ofrecer una serie de talleres gratuitos dirigidos a menores de entre 6 y 12 años.

La iniciativa busca fomentar el gusto por la lectura, la imaginación y el trabajo en equipo mediante actividades diseñadas especialmente para el público infantil. Durante dos semanas, las y los participantes podrán involucrarse en dinámicas que combinan el juego , la exploración de historias y el desarrollo de habilidades creativas, convirtiendo a la biblioteca en un espacio vivo y atractivo más allá de los libros.

Entre los talleres que integran el programa se encuentran “Futbol, el juego que todos juegan”, “Preguntas al Estante” y “¿Quién teme al Lobo?, ¿Feroz?”, propuestas que buscan despertar la curiosidad de los asistentes y acercarlos a la lectura desde distintas temáticas.