Invitan en Durango a muestra gastronómica para apoyar la formación de seminaristas
Con el propósito de apoyar la formación de seminaristas, el patronato del Seminario Menor realizará una muestra gastronómica en la que se ofrecerán platillos de distintos restaurantes de la ciudad, informó el padre Edgardo González Sánchez.
¿Dónde y cuándo se realizará la muestra gastronómica?
El evento tendrá un costo de recuperación de 240 pesos por persona y se llevará a cabo en el Seminario Menor, ubicado sobre la calle Zarco, entre Gómez y Paloma, con la participación de alrededor de 30 restaurantes locales.
Esta actividad se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre a las 20:00 horas y está abierta al público en general.
¿Dónde se pueden comprar los boletos?
Explicó que el Seminario enfrenta diversas necesidades como el pago a trabajadores, personal administrativo y docentes, así como el mantenimiento de las instalaciones, por lo que se impulsan actividades a lo largo del año y colectas parroquiales en la zona rural y urbana.
Detalló que la formación de cada seminarista representa una inversión aproximada de 10 mil pesos mensuales, recurso que se obtiene principalmente de la solidaridad de la ciudadanía.
Los boletos ya están a disponibles en el Hotel Casablanca y en el propio Seminario Menor.