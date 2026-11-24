Con el propósito de apoyar la formación de seminaristas, el patronato del Seminario Menor realizará una muestra gastronómica en la que se ofrecerán platillos de distintos restaurantes de la ciudad , informó el padre Edgardo González Sánchez.

¿Dónde y cuándo se realizará la muestra gastronómica?

El evento tendrá un costo de recuperación de 240 pesos por persona y se llevará a cabo en el Seminario Menor, ubicado sobre la calle Zarco, entre Gómez y Paloma , con la participación de alrededor de 30 restaurantes locales.

Esta actividad se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre a las 20:00 horas y está abierta al público en general.

¿Dónde se pueden comprar los boletos?

Explicó que el Seminario enfrenta diversas necesidades como el pago a trabajadores, personal administrativo y docentes, así como el mantenimiento de las instalaciones, por lo que se impulsan actividades a lo largo del año y colectas parroquiales en la zona rural y urbana.

Detalló que la formación de cada seminarista representa una inversión aproximada de 10 mil pesos mensuales , recurso que se obtiene principalmente de la solidaridad de la ciudadanía.

Los boletos ya están a disponibles en el Hotel Casablanca y en el propio Seminario Menor.