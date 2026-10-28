Irrumpen en vivienda de Bugambilias y golpean a dos jóvenes por presunto problema de celos

Un presunto problema de celos terminó en una agresión contra dos jóvenes al interior de una vivienda del fraccionamiento Bugambilias, en la ciudad de Durango, luego de que varios sujetos ingresaran al inmueble para reclamarle a uno de ellos por mantener comunicación con la pareja sentimental de otro hombre.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:30 horas del martes 27 de octubre , en un domicilio ubicado en la calle Flor de Jamaica, donde se encontraba Ángel Leonardo Contreras Cardosa, de 19 años de edad, en compañía de un amigo al que identificó como Gabriel Campos.

De acuerdo con la declaración que el afectado proporcionó a los agentes de la Policía Investigadora de Delitos (PID), varios hombres ingresaron repentinamente a la vivienda, de los cuales logró reconocer a tres, identificados por los nombres o apodos de Christian, Sarabino y Negris, quienes comenzaron a reclamarle a Gabriel por supuestamente mantener contacto con la actual pareja sentimental de este último.

La discusión rápidamente se convirtió en una agresión física, pues los sujetos comenzaron a golpear a ambos jóvenes hasta derribarlos al suelo, donde continuaron agrediéndolos. Posteriormente, los responsables abandonaron el domicilio y escaparon con rumbo desconocido, mientras que los afectados quedaron lesionados.

Ante las heridas que presentaba, Ángel Leonardo decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital General 450, donde ingresó durante los primeros minutos de este miércoles 28 de octubre. Tras ser valorado por el personal médico, se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico leve y una herida cortante en la región parietal derecha, aunque su estado de salud fue reportado como estable.

El ingreso hospitalario fue notificado al sistema de emergencias C5 alrededor de las 00:30 horas, por lo que agentes investigadores acudieron al nosocomio para entrevistarse con el lesionado y conocer las circunstancias de la agresión.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, ni sobre las condiciones de salud del segundo joven involucrado.