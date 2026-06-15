Jaqueline Sandoval retrata la resiliencia femenina a través de su obra

En ocasiones, el arte se convierte en un espejo capaz de reflejar emociones y experiencias que resultan difíciles de expresar con palabras . Ese es el caso de la más reciente obra de la artista multidisciplinaria Jaqueline Sandoval, una pieza que explora la supervivencia humana, la adaptación frente a la adversidad y la capacidad de conservar la bondad a pesar de las heridas que deja la vida.

La creadora explicó que su trabajo nace de una reflexión sobre cómo las circunstancias, el entorno y las estructuras sociales transforman a las personas con el paso del tiempo. Aunque esos cambios suelen dejar marcas invisibles, también revelan la fortaleza con la que muchos enfrentan los desafíos cotidianos.

La obra aborda una realidad que, según la artista, pocas veces se discute, el desgaste emocional que genera habitar un mundo hostil. A través de sus figuras, Sandoval busca representar la manera en que las personas desarrollan capas de protección para continuar avanzando, sin que ello signifique perder por completo su sensibilidad.

Un homenaje a mujeres que resisten

La inspiración principal detrás de la pieza proviene de diversas mujeres que la artista ha observado a lo largo de su vida. Mujeres que han enfrentado contextos difíciles, cargando responsabilidades y atravesando situaciones complejas, pero que aun así conservan una actitud paciente y amorosa hacia las infancias y hacia quienes las rodean.

Para Sandoval, existe una profunda admiración por quienes, pese a haber experimentado dolor, eligen no reproducirlo . En lugar de responder con dureza, continúan ofreciendo cuidado, empatía y protección. Esa capacidad de preservar la ternura en medio de la adversidad es, para ella, una de las expresiones más puras de la bondad humana.

La artista compara esta fortaleza con la imagen de flores que logran brotar en terrenos áridos, una metáfora que atraviesa toda la narrativa visual de la obra y que busca transmitir un mensaje de esperanza.

Arte como proceso de sanación

Más allá de su significado conceptual, la creación de esta pieza también representó un proceso personal para la autora. Sandoval reconoce que durante el desarrollo de la obra pudo identificarse con ambas figuras representadas, encontrando en ellas aspectos de su propia historia y experiencias.

El trabajo artístico le permitió reflexionar sobre la desconfianza acumulada a raíz de situaciones difíciles vividas en el pasado . Sin embargo, al mismo tiempo, la llevó a recordar que aún existen personas capaces de actuar desde la empatía, la generosidad y el cuidado hacia los demás.

De esta manera, la obra se convierte no solo en una observación sobre la resiliencia humana, sino también en un ejercicio de sanación y reconciliación con la esperanza.

A través de su propuesta, Jaqueline Sandoval invita al espectador a mirar más allá de las heridas visibles y reconocer la fuerza que existe en quienes, pese a las dificultades, continúan eligiendo la ternura como una forma de resistencia. Una reflexión profundamente humana que encuentra en el arte un espacio para florecer y dialogar con quienes la observan.