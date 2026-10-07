Jesse & Joy regresan a Durango con su tour 'El Despecho': fecha, lugar y precios

Uno de los grupos más icónicos del pop en español en México, y que ha dado de qué hablar en los últimos días por algunas decisiones, llegará a Durango con su tour "El Despecho".

Hablamos de Jesse & Joy, que a través de sus redes sociales compartieron las nuevas fechas añadidas para despedir el 2026, en donde destaca la entidad duranguense.

Esta no es la primera vez que la banda se presenta en el estado, pues fue el pasado 18 de julio de 2022 arribaron a la Velaria de la Feria Nacional Durango como parte de su gira "Clichés Tour".

La noticia ha emocionado a muchos de sus fans, quienes les han dejado mensajes de apoyo y se mantienen a la espera de su llegada.

¿Cuándo y dónde será el concierto?

Según la publicación compartiada en su cuenta de Instagram, el concierto para Durango está programado el sábado 28 de noviembre.

Aunque no se ha compartido en qué recinto donde estarán intepretando sus grandes éxitos como "Dueles", "¡Corre!", "Ecos de amor", "¿Con quién se queda el perro", se espera que en próximos días se anuncie oficialmente el lugar.

Pese a esto, algunos rumores apuntan a que podría presentarse en un evento familiar organizado en ese mes y en la capital del estado.

¿Cuánto costarán los boletos para verlos en Durango?

Este concierto tiene gran expectativa en los durangues, por lo que algunos ya comienzan a preguntar sobre los precios de los boletos.

Al consultar la página oficial de Jesse & Joy, la fecha de Durango aún no está agregada y no hay manera de consultar el costo.

Sin embargo, se revisaron los boletos de la Ciudad de México y Tampico, y el costo estimado para los boletos va de los 600 a los 2 mil 500 pesos, aproximadamente.

Hasta el momento no hay información oficial sobre qué boletera o comercios locales distribuirán los accesos, esperando que se confirme esto días antes del concierto.