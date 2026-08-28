Jesucristo, de 21 años, mató a sus padres; hoy es vinculado a proceso en México

Jesucrito Manuel "N", acusado de 5 delitos contra sus progenitores, por los delitos de feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas.

Se inicio la vinculación a proceso presuntamente privar de la libertad a sus padres y causar severas lesiones a su hermana, durante una riña familiar; el hecho sucedió en Nuevo León.

También te puede interesar: ¡Crimen por ambición! Hombre habría matado a sus familiares para quedarse con la herencia

Juez dictó prisión preventiva.

Jesucristo Manuel "N", de 21 años, fue vinculado a proceso luego de disparar contra sus propios padres y lesionar gravemente a su hermana.

La situación se derivó luego de una discusión familiar el domingo 23 de agosto, cuando el joven aparentemente disparó contra su madre, Maria del Carmen Vazquez, de 58 años, y su padre, Juan Manuel Loredo, de 60 años; según la Fiscalía de Nuevo León, habrían perdido la vida a causa de las lesiones provocadas por arma de fuego. Asimismo, hirió a su hermana que intentó desarmarlo y amenazó a otra persona que se encontraba en el domicilio de la colonia Ferrocarrilera en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó el resultado de la audiencia de Jesucristo "N", donde el juez ordenó prisión preventiva en un centro de reinserción social estatal.

Además, de fijar un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria.

También te puede interesar: Sujeto asesinó a sus padres y a un tío en Tepehuanes; pasará 70 años en prisión

¿Cómo fue que Jesucristo asesinó a sus progenitores?

Al inicio de las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado, el doble asesinato ocurrió aproximadamente a las 14:23 horas el 23 de agosto en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Miguel C. Abasta y Ferrocarrilera, al norte de Monterrey.

Donde se derivó una discusión familiar entre los integrantes de la familia; justo minutos después, Jesucristo "N" accionó el arma de fuego, privando de la vida a sus padres.

El sospechoso habría huido del lugar de los hechos a bordo de una camioneta Dodge RAM 700 gris. Gracias a las cámaras de seguridad del C4 municipal, las autoridades lograron seguir la trayectoria del vehículo para detener al presunto homicida a cabo de las 15:30 horas, sobre la calle Gamma.

Las autoridades aseguraron la camioneta utilizada para huir del domicilio y algunos otros objetos que serán incorporados a las investigaciones.