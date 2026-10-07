Johnson no se ha reunido con CSP

Sin sostener ninguna reunión a solas con la presidenta Claudia Sheinbaum, la agenda del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha estado marcada por encuentros con el sector empresarial y con gobernadores de oposición en Coahuila y Guanajuato, así como su reciente aparición junto a Mauricio Kuri en Querétaro, donde colocó la primera piedra en la Academia de Capacitación Policial.

Desde que entregó sus cartas credenciales en Palacio Nacional, en mayo de 2025, Johnson se ha reunido este año con el priista Manolo Jiménez y los panistas Libia Dennise García Muñoz Ledo, Tere Jiménez y Mauricio Kuri.

De las 4 gubernaturas que retiene el PAN, Johnson no ha coincidido con la chihuahuense Maru Campos.