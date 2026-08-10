Jonatan Bravo y Christofer Martínez eligen a Durango para grabar sus producciones

Durango continúa sumando proyectos que buscan aprovechar sus escenarios y, al mismo tiempo, involucrar al talento audiovisual que existe en la entidad.

En esta ocasión, los directores Jonatan Bravo y Christofer Martínez preparan producciones que serán filmadas en territorio duranguense, con una importante participación de actores y equipos locales.

Los proyectos forman parte del trabajo de colaboración que se realiza entre diferentes agrupaciones dedicadas a la industria audiovisual, entre ellas el Clúster Audiovisual Durango, que busca generar vínculos con realizadores de otros puntos de México y del extranjero para impulsar nuevas filmaciones en el estado.

Martínez llevará “Mictlán” a Durango

Uno de los proyectos que llegará próximamente a territorio duranguense será “Mictlán”, historia de Christofer Martínez, integrante del Clúster Audiovisual del Valle de Toluca.

Martínez participará en la próxima edición del FIRA con este proyecto, el cual tiene contemplado a Durango como escenario para su filmación. Además de utilizar locaciones de la entidad, la intención es que la mayoría del equipo de producción y del elenco esté integrado por talento local .

Para concretar el proyecto se contempla la colaboración entre el Clúster Audiovisual del Valle de Toluca y el Clúster Audiovisual Durango, permitiendo que profesionales duranguenses puedan involucrarse directamente en las diferentes etapas de la producción.

Jonatan Bravo filmará “Testigo oculto” en Durango

A este proyecto se suma el largometraje “Testigo oculto”, que estará bajo la dirección del argentino Jonatan Bravo, quien también eligió a Durango para desarrollar la filmación.

La película llegará al estado como parte de los trabajos realizados a través de la red de Clústeres Audiovisuales, de la cual forma parte la organización duranguense. Al igual que ocurrirá con “Mictlán”, el proyecto contempla una amplia participación local.

La participación de Jonatan Bravo agrega además un componente internacional a los proyectos que próximamente tendrán actividad en Durango , al tratarse de un realizador argentino que desarrollará su largometraje con el respaldo de esta red de colaboración.

La elección de Durango por parte de Christofer Martínez y Jonatan Bravo se suma así a los esfuerzos por mantener activa la producción audiovisual en el estado y fortalecer la participación de trabajadores locales dentro de los nuevos proyectos que lleguen a filmarse en territorio duranguense.