Jorge Álvarez Máynez presenta denuncia ambiental contra planta Fermachem en Lerdo

La polémica por la instalación de la planta de fertilizantes Fermachem en Lerdo llegó hasta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de que Jorge Álvarez Máynez presentó una denuncia popular para solicitar que se revise el proyecto y su cumplimiento de la legislación ambiental.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano difundió este jueves el documento recibido por la dependencia federal, en el que denuncia “a quien resulte responsable” por los actos u omisiones relacionados con la aprobación de la planta, propiedad de Fermachem S. de R.L. de C.V., subsidiaria de Fermaca Dreams Holdings Company.

En el escrito se argumenta que el proyecto podría provocar un desequilibrio ecológico y afectar el medio ambiente en Lerdo, principalmente por su cercanía con el Cañón de Fernández, declarado Área Natural Protegida con carácter de Parque Estatal y reconocido como sitio Ramsar por la importancia de su humedal.

“Presentamos una denuncia ambiental para exigir que se revise con rigor el impacto de la planta de fertilizantes”, publicó Álvarez Máynez, quien señaló que una obra de esta magnitud podría poner en riesgo el agua, la biodiversidad y una zona natural de gran importancia para Durango.

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¿Qué pide la denuncia contra Fermachem?

La denuncia popular no significa que el proyecto haya sido declarado ilegal o ambientalmente inviable. Su objetivo es que la Profepa revise las autorizaciones, estudios y procedimientos realizados, además de determinar si existen irregularidades que ameriten una investigación o medidas adicionales.

La inconformidad se suma a las movilizaciones y acciones legales promovidas por ciudadanos y colectivos ambientalistas de La Laguna. En días recientes, cientos de personas marcharon en Lerdo para pedir la cancelación de la obra, ante el temor de posibles afectaciones al agua y al Cañón de Fernández.

De acuerdo con información técnica difundida sobre el proyecto, el complejo tendría capacidad para producir alrededor de un millón de toneladas de urea al año y ocuparía una superficie aproximada de 150 hectáreas. La inversión anunciada supera los 20 mil millones de pesos.

Empresa y autoridades rechazan riesgos

El Ayuntamiento de Lerdo y representantes del proyecto han asegurado que la planta producirá urea como producto final, no amoniaco para comercialización, y que utilizará agua tratada o aguas grises, sin extraer líquido de pozos ni directamente del río Nazas. También sostienen que cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Será la Profepa la encargada de analizar la denuncia y determinar si existen elementos para iniciar un procedimiento. Mientras tanto, Fermachem continúa dividiendo opiniones entre quienes destacan la inversión y la generación de empleos, y quienes exigen mayores garantías para proteger el Cañón de Fernández.