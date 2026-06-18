Petición en Change.org para proteger el Cañón de Fernández acumula más de 83 mil firmas

El proyecto de una planta de fertilizantes nitrogenados, por parte de la empresa Fermachem, que se impulsa en el municipio de Lerdo con el aval de los tres órdenes de gobierno, generó diversas reacciones entre la comunidad.

Asimismo, a través de la plataforma Change.org se empezaron a juntar firmas bajo la causa titulada “Protejamos el Cañón de Fernández de Durango”.

En la petición se hace referencia a que el Cañón de Fernández es un área natural protegida y un verdadero pulmón la región de La Laguna , pero que se encuentra en “peligro inminente”.

Además, se menciona que el Cañón alberga diversas especies endémicas “y es un baluarte invaluable de biodiversidad y bienestar ecológico para toda la comunidad”.

“El Cañón de Fernández es no solo un refugio para la flora y fauna, sino un lugar que ha sido parte integral de nuestra historia y cultura”. “Sin embargo, la empresa Fermachem ha anunciado sus planes de instalar una planta en las inmediaciones cercanas a esta área protegida. Esta instalación no solo pone en riesgo nuestro río, fuente de agua vital para la región, sino que también amenaza con devastar el hábitat de numerosas especies que solo existen en este rincón del mundo. La cercanía de una planta industrial de tal naturaleza comprometería seriamente la salud del Cañón, sus aguas y la vida de quienes dependen de él. El impacto ambiental de dicha planta podría ser catastrófico”.

Se menciona también que estudios han demostrado que la contaminación industrial proveniente de plantas químicas sin medidas adecuadas de mitigación puede causar la muerte de la flora y fauna , así como un detrimento en la calidad de vida de las comunidades aledañas.

Hasta ahora, la petición ya acumula más de 83 mil firmas de personas que demandan la protección de esta zona natural protegida.