José Cristian Herrera Frías impartirá curso de fotografía en Durango

La fotografía como herramienta para observar, interpretar y construir una mirada propia será el eje del “Taller de Fotografía Digital” que impartirá el fotógrafo duranguense José Cristian Herrera Frías, este sábado, en la Biblioteca Pública Ángel Zárraga de Cuencamé, de las 10:00 a las 14:00 horas. La contempla sesiones sabatinas del 8 de agosto al 12 de septiembre.

Se trata de un taller pensado como un espacio de acercamiento a la fotografía digital desde una perspectiva tanto técnica como creativa. Los participantes podrán trabajar aspectos esenciales para la construcción de una imagen, desde la observación y el encuadre hasta el manejo de la luz y las posibilidades expresivas de una cámara.

Más allá de aprender a tomar fotografías, la propuesta busca estimular una mirada capaz de encontrar historias, detalles y significados en el entorno cotidiano.

UNA MIRADA CON EXPERIENCIA

La experiencia de Herrera Frías como fotógrafo y creador visual aporta un interés particular a esta actividad. Su trabajo ha encontrado en el paisaje, la noche y los espacios del territorio duranguense motivos para desarrollar proyectos en los que la fotografía funciona no solamente como registro, sino como una forma de explorar la memoria, la presencia humana y los lugares que suelen permanecer fuera de la mirada cotidiana.

Una muestra de ese trabajo fue “Resistencia, rotura de la noche” , exposición que presentó una amplia serie de imágenes dedicadas al paisaje nocturno rural de Durango. El proyecto surgió de un trabajo de campo realizado en distintos caminos y comunidades, donde pequeñas luces, carreteras y poblaciones aparecieron como puntos de partida para construir una narrativa visual sobre el territorio y sus habitantes.

Los interesados en conocer más detalles sobre el Taller de Fotografía Digital, así como sobre horarios, dinámica e inscripción, podrán solicitar información a través de la página oficial del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED).