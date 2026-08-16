Joven con discapacidad motriz es asaltado por cuatro sujetos cerca de Río Dorado

Durante la madrugada de este domingo, un joven de 21 años de edad fue víctima de un asalto cuando transitaba por las inmediaciones del fraccionamiento Río Dorado, en la ciudad de Durango.

Eran aproximadamente las 05:00 horas cuando Ángel se encontraba por Paseo de Las Águilas, cerca de la carretera que conduce al citado asentamiento, momento en el que fue interceptado por cuatro sujetos.

Según lo narrado por el afectado, los individuos, de aspecto chocolo, lo amenazaron con golpearlo si no les entregaba sus pertenencias , por lo que, ante el temor de resultar lesionado, les dio su teléfono celular de la marca Samsung, de color azul.

Ángel, quien presenta una discapacidad motriz, solicitó ayuda a través del número de emergencias y relató lo sucedido. Con los datos proporcionados por el joven se inició la búsqueda de los presuntos responsables y se le orientó para presentar la denuncia por el robo.