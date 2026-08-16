Joven denuncia a su padrastro por haberla tocado; fue detenido en la 16 de Septiembre

Un hombre fue detenido durante la mañana del sábado 15 de agosto, luego de que una joven de 18 años de edad lo señalara de haberla tocado en sus partes íntimas dentro de un domicilio de la colonia 16 de Septiembre, en la ciudad de Durango.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 11:30 horas, cuando al número de emergencias ingresó una llamada solicitando ayuda en una vivienda ubicada por la calle Arquitectos, cerca de la avenida División Durango.

La llamada fue realizada por un conocido de la madre de la joven, quien momentos antes había sido enterada de lo sucedido por su hija, razón por la cual pidió que se comunicara al 911 para solicitar la presencia de las autoridades.

Personal de la Policía Investigadora del Delito acudió al domicilio, en donde se entrevistó con MBF, de 18 años, quien relató que aproximadamente a las 10:00 horas se encontraba con su padrastro, de nombre Sergio.

Según la declaración de la joven, el hombre se ofreció a darle un masaje en las piernas, a lo cual ella accedió; sin embargo, mientras lo hacía, la tocó en sus partes íntimas, por lo que decidió comunicarse con su madre para contarle lo sucedido.

Al encontrarse los agentes en el domicilio, la afectada señaló directamente a su padrastro como la persona que momentos antes la había tocado sin su consentimiento, por lo que Sergio fue detenido en el lugar.

El señalado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango, en donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y continuará con la investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.