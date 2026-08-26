Joven es amenazada su expareja con un pistola afuera de su domicilio en colonia México

Una joven denunció haber sido amenazada con un arma de fuego presuntamente por su expareja, cuando se disponía a ingresar a su domicilio ubicado en la colonia México, de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 21:15 horas del martes 25 de agosto, en un domicilio de la calle Hidalgo, cerca de su cruce con avenida México.

Según la información recopilada, la joven se encontraba abriendo la puerta de su vivienda cuando presuntamente llegó su expareja, identificado como Eduardo, quien portaba un arma de fuego.

La afectada manifestó que el sujeto la amenazó mientras le colocaba la pistola a la altura del costado y le advertía que no permitiría que estuviera con otra persona.

Ante la situación, la joven logró alejarse del individuo y entrar a su domicilio, desde donde se comunicó con su madre y posteriormente solicitó apoyo a través del número de emergencias 911.

El presunto responsable se retiró del lugar antes de la llegada de familiares de la afectada. La joven señaló que había mantenido una relación de pocos meses con Eduardo y que tenía tiempo sin verlo.

Más tarde quedó registrado el reporte y la afectada indicó que no requería en ese momento la presencia de una unidad policial, debido a que, acompañada de su madre, se trasladó directamente a la Fiscalía General del Estado de Durango para presentar la denuncia correspondiente.