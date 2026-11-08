Joven es hospitalizado tras ser encontrado con diversas lesiones; investigan posible caída

Un joven fue ingresado durante la tarde del sábado 7 de noviembre a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la ciudad de Durango, luego de ser localizado en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas, aunque se presume que pudo haber sufrido una caída .

El paciente fue identificado como Omar Carrillo Carrillo, de 24 años de edad, quien inicialmente fue auxiliado por personal de una ambulancia que lo encontró y procedió a trasladarlo al Hospital General 450, donde recibió una primera valoración médica.

De acuerdo con la información recabada, posteriormente se determinó su traslado a un hospital del IMSS, al que ingresó aproximadamente a las 15:00 horas, sin que hasta ese momento se tuviera conocimiento preciso sobre las circunstancias en las que resultó lesionado.

Durante su estancia en el nosocomio, uno de sus hermanos acudió para conocer su estado de salud y proporcionar información que pudiera ayudar a establecer lo ocurrido , debido a que se desconocía cómo había terminado en esas condiciones.

El familiar manifestó que Omar presenta problemas de adicciones y señaló que posiblemente sufrió una caída; sin embargo, esta versión no había sido confirmada, por lo que se desconoce si las lesiones fueron consecuencia de un accidente o de alguna otra situación.

Del ingreso hospitalario se dio aviso para el seguimiento correspondiente, mientras se busca esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento no se han precisado el lugar donde fue localizado el joven, las lesiones que presenta ni su estado de salud, por lo que permanece pendiente conocer mayores detalles del caso.