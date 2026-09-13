Joven fue localizado sin vida durante la madrugada en un domicilio de Mezquital

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Durango tomaron conocimiento del fallecimiento de un hombre, ocurrido durante la madrugada del domingo en un domicilio del municipio de Mezquital.

El caso fue reportado aproximadamente a las 02:30 horas de este 13 de septiembre del 2026 , cuando el padre del hoy occiso acudió personalmente a las oficinas de la Policía Investigadora de Delitos (PID), ubicadas en la Zona Centro de la cabecera municipal, para solicitar la intervención de las autoridades.

Elementos investigadores se trasladaron al inmueble señalado y confirmaron el fallecimiento de quien fue identificado por sus familiares con las iniciales ISRO, de 33 años de edad.

De acuerdo con la información recabada, el joven había regresado a su domicilio aproximadamente a la 01:00 horas, después de acudir a una reunión. Tiempo después, su padre decidió buscarlo para saber si se encontraba bien, pero no obtuvo respuesta .

Al recorrer el domicilio, el hombre encontró a su hijo inconsciente, por lo que solicitó inmediatamente la ayuda de otro integrante de la familia. Posteriormente, se confirmó que el hombre de 33 años ya no contaba con signos vitales y se notificó lo sucedido a las autoridades.

Familiares señalaron a los investigadores que durante las últimas semanas el joven había atravesado por problemas personales y laborales .

La Fiscalía General del Estado de Durango inició las diligencias correspondientes para establecer formalmente las circunstancias del fallecimiento.

Por instrucciones del Ministerio Público, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento y traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarían los estudios correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.