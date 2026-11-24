Una mujer procedente del municipio de Mezquital fue trasladada de emergencia a la ciudad de Durango para recibir atención médica, luego de sufrir una pérdida gestacional durante el lunes.

La paciente, de 19 años de edad, ingresó a las instalaciones del Hospital Materno Infantil, donde quedó bajo atención del personal médico.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la joven fue trasladada a bordo de una ambulancia y llegó al establecimiento hospitalario aproximadamente a las 19:00 horas.

La mujer cursaba un embarazo de aproximadamente 22 semanas de gestación y durante su traslado estuvo acompañada por su madre y una hermana.

Alrededor de las 23:00 horas se informó a las autoridades sobre el ingreso hospitalario, situación de la que tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado de Durango.

Tras la valoración correspondiente, se estableció que la pérdida gestacional ocurrió por causas naturales, por lo que el caso quedó a cargo del personal médico del establecimiento hospitalario.