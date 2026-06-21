Joven motociclista muere en el IMSS; tenía dos días hospitalizado por un aparatoso accidente

Un joven perdió la vida durante los primeros minutos de este domingo en la clínica número 1 del IMSS de la ciudad de Durango, a consecuencia de las graves lesiones que sufrió tras un accidente de motocicleta ocurrido el pasado viernes en la Zona Centro.

El fallecido fue identificado como José Antonio Cepeda Godina, de 23 años , con domicilio en la colonia IV Centenario de esta capital, quien permanecía internado desde el pasado 19 de junio debido a un severo traumatismo craneoencefálico.

De acuerdo con la información recopilada, alrededor de las 00:15 horas del 21 de junio se notificó a las autoridades sobre el deceso del joven en el Hospital General de Zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Elementos de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones se trasladaron al nosocomio, donde confirmaron el fallecimiento de José Antonio, cuyo cuerpo permanecía en una de las camas del área de atención médica.

El Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Durango tomó conocimiento del caso e inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Las indagatorias señalan que el accidente ocurrió aproximadamente a las 02:00 horas del pasado 19 de junio, cuando el ahora occiso circulaba a bordo de una motocicleta de la marca Vento, de 250 centímetros cúbicos, modelo 2023, color blanco con azul, sobre la avenida Cuauhtémoc.

Al llegar al tramo comprendido entre las calles Isauro Venzor y Santa María, en la Zona Centro de la ciudad, el motociclista presuntamente perdió el control de la unidad y se impactó contra dos vehículos que se encontraban debidamente estacionados.

Personas que transitaban por el lugar se percataron del accidente y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja arribaron al sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, trasladaron al lesionado al IMSS debido a la gravedad de sus heridas.

Antonio, padre del joven, manifestó a las autoridades que fueron amigos de su hijo quienes le avisaron del accidente. Al acudir al lugar ya no encontró a nadie que le proporcionara información, por lo que se dirigió al hospital, donde finalmente fue informado de la condición de José Antonio, quien perdió la batalla por su vida.