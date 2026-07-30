Joven muere tras permanecer hospitalizado 4 días por lesiones sufridas en accidente de Tepehuanes

Un joven perdió la vida la mañana de este miércoles en un hospital de la ciudad de Durango, luego de permanecer internado durante cuatro días a consecuencia de las lesiones que sufrió al aventarse de una camioneta en movimiento en el municipio de Tepehuanes.

De acuerdo con la información obtenida, alrededor de las 11:45 horas del 29 de julio, personal de la Unidad de Investigación de Delitos de Tránsito Terrestre y Lesiones acudió al Hospital San Jorge, tras ser notificado por el C-5 sobre el fallecimiento de un paciente derivado de un hecho vial. En el sitio se confirmó el deceso de quien fue identificado como Emmanuel Escamilla López, de 21 años de edad .

El joven tenía su domicilio en la Zona Centro de la ciudad de Tepehuanes y, también contaba con residencia en el estado de Iowa, en los Estados Unidos de Norteamérica, además de que recientemente había regresado a habitar en dicho municipio.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 23:30 horas del pasado 25 de julio, cuando Emmanuel viajaba como acompañante en el asiento trasero de una camioneta de la marca Dodge, línea RAM pickup azul de doble cabina, la cual era conducida por Brian Eliel, de 22 años, quien iba acompañado por su novia, identificada como Nayeli.

El vehículo circulaba por la carretera que comunica de San José de la Boca hacia Nuestra Señora de la Purísima. Al pasar a la altura de una estación de servicio Pemex, presuntamente Emmanuel pidió al conductor que detuviera la marcha; sin embargo, al no hacerlo, abrió una de las puertas de la unidad y se lanzó al pavimento.

Tras el incidente, sus acompañantes detuvieron la camioneta para auxiliarlo y lo trasladaron inicialmente al Hospital Integral de Tepehuanes. Debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, posteriormente fue llevado a la ciudad de Durango, donde ingresó al Hospital San Jorge durante la madrugada del 26 de julio para recibir atención médica especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, el estado de salud del joven se agravó y finalmente fue declarado sin vida la mañanna del miércoles 29 de julio. El fallecimiento fue notificado a la autoridad ministerial para el inicio de las diligencias correspondientes.

El Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, cuyos resultados permitirán establecer de manera oficial la causa del fallecimiento. La carpeta de investigación permanece abierta para el esclarecimiento de los hechos.