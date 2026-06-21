Joven mujer muere tras choque de motocicleta en la carretera a León Guzmán

Una jovencita perdió la vida en el Hospital General de Lerdo a consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente vial registrado la tarde del sábado en la carretera que conduce de Lerdo a León Guzmán.

La víctima fue identificada como Kimberly Andrea Vargas Monsiváis, de 19 años , con domicilio conocido en la localidad de León Guzmán, quien presentó traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones derivadas del percance.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas del 20 de junio , cuando la joven viajaba como pasajera a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea Vorte X 300, color rojo con negro, que era conducida por su pareja sentimental, identificado como Daniel.

La unidad circulaba por la carretera de Lerdo hacia León Guzmán y, al llegar a la altura de la gasolinera One, ubicada frente a la caseta de León Guzmán, se registró el accidente.

Las primeras versiones indican que un vehículo, del cual se desconocen sus características y la identidad de su conductor, intentó incorporarse a la carretera e invadió el carril por donde transitaba la motocicleta, provocando un impacto frontal.

Tras la colisión, los ocupantes de la motocicleta quedaron varios metros adelante sobre la cinta asfáltica. Personas que pasaban por el lugar se percataron de lo sucedido y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron a Kimberly Andrea al Hospital General de Lerdo para que recibiera atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, la joven perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del conductor involucrado.