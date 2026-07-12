Joven mujer pierde la vida y motociclista resulta herido tras derrape en Nombre de Dios

Una joven falleció y un motociclista resultó lesionado la tarde de este sábado, luego de un accidente registrado sobre la carretera federal Zacatecas–Nombre de Dios, a la altura del poblado Murguía.

El reporte fue recibido alrededor de las 19:00 horas, cuando testigos informaron al sistema de emergencias que una motocicleta había derrapado y que sus dos ocupantes habían salido proyectados, quedando tendidos sobre la cinta asfáltica.

Al llegar al kilómetro 222 de la carretera, autoridades confirmaron que una mujer ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Leydi Yesenia Castro Cumplida, de 20 años de edad , con domicilio en la comunidad Cueva Blanca, perteneciente al municipio de Nombre de Dios.

En el mismo hecho resultó lesionado Francisco Manuel Breceda Ávila, de 18 años y vecino de la misma localidad, quien presuntamente conducía la motocicleta al momento del percance. Inicialmente fue trasladado al Hospital General de Subzona No. 82 del IMSS, en Vicente Guerrero, y posteriormente se contempló su traslado al Hospital General 450 de la capital para recibir atención especializada.

De acuerdo con los primeros datos recabados por las autoridades, el joven manifestó que mientras circulaban por la carretera un vehículo pasó a gran velocidad, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad y saliera del camino. Al intentar reincorporarse al asfalto, ambos cayeron y la joven sufrió lesiones mortales.

Elementos de la Policía Municipal de Nombre de Dios fungieron como primeros respondientes y resguardaron la escena, mientras la trilogía de la investigación iniciaron las diligencias correspondientes.

El conductor permaneció bajo custodia policial mientras recibía atención médica, en tanto se realizan las investigaciones para determinar con precisión las circunstancias del accidente y establecer si existió la participación de otro vehículo en el hecho.

Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y orden del Agente del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, para la práctica de la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado de Durango mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.