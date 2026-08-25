Joven resulta herido tras ser atacado con arma blanca en albergue de Canatlán

Un joven resultó lesionado con arma blanca durante la noche del lunes en un albergue ubicado en la localidad José Guadalupe Aguilera, perteneciente al municipio de Canatlán.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 23:15 horas del lunes 24 de agosto , en el albergue de Santa Lucía, localizado sobre la calle 5 de Mayo, cerca de Francisco Sarabia.

De acuerdo con la información recopilada, el establecimiento se encuentra a un costado de una tienda de conveniencia y cerca de la carretera que conduce hacia la cabecera municipal de Canatlán.

Fue una persona identificada como Alfonso quien solicitó el apoyo de las corporaciones de emergencia, luego de percatarse de que un joven se encontraba lesionado.

Según los primeros datos proporcionados a las autoridades, la víctima presentaba una herida provocada con arma blanca cerca del pecho, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio y seguridad.

Asimismo, el reportante señaló que el presunto responsable de la agresión todavía se encontraba en el lugar al momento de realizarse la llamada de emergencia.

El caso fue canalizado a las autoridades correspondientes para atender al lesionado y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión. Hasta el momento no se proporcionaron la identidad ni el estado de salud del joven.