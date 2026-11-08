Joven resulta lesionada tras choque de BMW contra poste en el Centro de Durango

Una joven resultó con lesiones en distintas partes del cuerpo durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre, luego de que el automóvil en el que viajaba junto con su pareja terminara contra un poste metálico, sobre la avenida 20 de Noviembre, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

El percance ocurrió aproximadamente a las 05:45 horas, en las inmediaciones del cruce con la calle Blas Corral, a la altura de una ferretería, donde un automóvil de la marca BMW, línea 328i, modelo 2008, de color guinda, se salió de su trayectoria y terminó impactándose contra una estructura metálica.

La unidad era conducida por Rafael, de 23 años de edad , quien manifestó a los agentes que acudieron al lugar que, mientras circulaba por dicha vialidad, perdió el control de la dirección, por lo que no consiguió evitar la colisión, que dejó daños materiales en el vehículo.

En el asiento del acompañante viajaba Johanna Paola, también de 23 años de edad , quien a consecuencia del impacto presentó heridas en la nariz, boca y región de la nuca, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencias para revisar su condición física.

Elementos de la Policía Estatal y de la Dirección Municipal de Seguridad Pública se trasladaron al sitio para atender el reporte, mientras que agentes del área de Hechos Viales comenzaron con las diligencias correspondientes. Asimismo, se solicitó una ambulancia de la Cruz Roja para proporcionar atención prehospitalaria a la lesionada.

Hasta el momento no se ha informado si la joven requirió traslado a alguna institución médica ni la gravedad de las heridas que sufrió. Por su parte, las autoridades viales deberán establecer las circunstancias que originaron el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados.