Joven resulta lesionado tras accidente de motocicleta en carretera del Mezquital

Un joven resultó lesionado luego de sufrir un accidente mientras viajaba a bordo de una motocicleta por una carretera del municipio de Mezquital, por lo que fue necesario su traslado a la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Eduardo Cavada de la Cruz, de 18 años de edad , quien tiene su domicilio en el poblado Guacamayita y fue ingresado al Hospital General 450 para recibir atención médica.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 20:30 horas del lunes 7 de septiembre, cuando el joven circulaba por la carretera que comunica al poblado Verde Charco con su comunidad de residencia.

Eduardo viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, línea FT150, color verde y sin placas de circulación, cuando en determinado momento perdió el control de la unidad.

Lo anterior provocó que derrapara sobre la carretera y sufriera diversos golpes, por lo que posteriormente fue auxiliado y trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja hasta la capital duranguense.

Fue aproximadamente a las 20:00 horas de este martes cuando se reportó su ingreso al Hospital General 450, ubicado sobre el bulevar José María Patoni, donde quedó bajo observación del personal médico.

Tras ser valorado, los médicos determinaron que Eduardo presentó múltiples golpes y un traumatismo craneoencefálico leve; autoridades tomaron conocimiento del accidente para integrar la información correspondiente.