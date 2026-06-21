Joven termina hospitalizado tras ser golpeado por dos vecinos en J. Refugio Salcido

Un joven ingresó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de haber sido agredido físicamente por dos sujetos, presuntamente vecinos de la localidad J. Refugio Salcido.

El lesionado fue identificado como Mauricio Chamorro Reyes, de 22 años, quien relató a las autoridades que los hechos ocurrieron alrededor de las 22:00 horas del sábado 20 de junio.

Según su declaración, se encontraba al exterior de su domicilio en compañía de su esposa cuando ambos decidieron abordar una motocicleta de la marca Italika para trasladarse por la misma comunidad.

En ese momento, dos hombres, cuyos nombres dijo desconocer, comenzaron a llamarlo de manera insistente y posteriormente empezaron a insultarlo sin motivo aparente.

Ante la situación, Mauricio descendió de la motocicleta y se aproximó hasta donde se encontraban los individuos para conocer el motivo de las agresiones verbales.

Sin embargo, al acercarse, ambos sujetos comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo y después huyeron del lugar, dejando al joven lesionado.

Debido a las lesiones sufridas, el afectado se trasladó por sus propios medios al Hospital General 450, donde recibió atención médica.

El personal médico lo diagnosticó como policontundido y reportó su estado de salud como estable. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para realizar las investigaciones correspondientes y determinar la identidad de los presuntos agresores.